В Москве стартовал сезон проката станционных велосипедов

В столице начался сезон проката станционных велосипедов. Арендовать транспорт горожане могут в приложении «Велобайк» , сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Все чаще москвичи выбирают велосипед для поездок по городу. В прокате стали доступны не только электровелосипеды 2.0, но и станционные модели», — заявил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что в течение сезона в мегаполисе будут открывать станции и добавлять велосипеды. На сегодняшний день доступно более 5 тыс. единиц транспорта.

Ликсутов добавил, что жители столицы могут оплачивать поездки поминутно или приобрести абонемент на сутки, месяц и даже сезон. При этом обладатели транспортных карт «Тройка» и карт москвича для обучающихся могут кататься бесплатно.