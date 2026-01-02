В Москве со 2 января изменились тарифы на проезд в городском транспорте

Начиная со 2 января 2026 года в Москве произошла корректировка тарифов на проезд в общественном транспорте. Изменения связаны с необходимостью компенсировать рост цен на электроэнергию, топливо и общую инфляцию. При этом с 2011 года изменение тарифов остается ниже уровня инфляции, сообщает пресс-служба департамента транспорта города Москвы.

Ежедневно по будням в московском транспорте осуществляется свыше 17 миллионов поездок. Пассажиры активно используют мультимодальные маршруты, при этом совокупная стоимость проезда с учетом расстояния в среднем на 45% ниже, чем в других крупных городах страны.

В 2026 году, Ууже пятый год подряд биометрическая оплата остается самым выгодным вариантом — поездка обойдется в 71 рубль, что на 12 рублей дешевле, чем при расчете банковской картой. В прошлом году система оплаты по биометрии стала доступна на всех турникетах метрополитена и МЦК.

Цена одной поездки по абонементам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменилась в среднем на 3,5 рубля. Несмотря на это, такие проездные сохраняют статус самых доступных среди всех городов-миллионников России.

Пассажирам по-прежнему доступны бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД, а также между маршрутами наземного транспорта. Для активации этой опции необходимо привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт».

Возможность бесплатных пересадок предоставляется по 80% билетов из тарифного меню. К ним относятся безлимитные «Единые» билеты, «Кошелек» по карте «Тройка» и билет ТАТ «Автобус-Трамвай».

С прошлого года обладатели «Единых» билетов на 30, 90 и 365 дней зоны «Пригород», а также льготных «Единых» на 30 и 90 дней для учащихся, могут использовать их и на смежных автобусных маршрутах проекта «Москва-область», соединяющих Москву и Подмосковье. Стоимость этих проездных для учащихся в 2026 году не изменилась.

Студенческие и школьные проездные в Москве остаются самыми выгодными по сравнению с другими российскими миллионниками. Кроме того, они предоставляют право пользования железнодорожным транспортом.

Также со 2 января скорректированы тарифы на регулярном речном электротранспорте. В период «летнего тарифа» — с 1 мая по 30 сентября — поездка при оплате картой или через СБП будет стоить 380 рублей в будни и 550 в выходные, по «Кошельку» — 330 и 500 рублей, а по биометрии — 230 и 400 рублей соответственно.

В «зимний» период (с 1 октября по 30 апреля) в будние дни цена осталась прежней, а в выходные при оплате картой или СБП она теперь составляет 170 рублей, по «Кошельку» или биометрии — 145 рублей.

Поездки на речных маршрутах по абонементам «Единый» на 30, 90 и 365 дней по-прежнему включены в их стоимость круглый год.

Кроме того, с 2 января проиндексированы тарифы на смежных автобусных маршрутах проекта «Москва-область» между столицей и Подмосковьем. Это касается как маршрутов с фиксированной ценой, так и с зональной оплатой. Для пассажиров при этом сохранены все действующие льготы и проездные билеты, позволяющие существенно экономить при регулярных поездках.

Все средства, полученные от оплаты проезда, направляются на развитие транспортной системы, чтобы сделать поездки пассажиров еще более безопасными и комфортными.

С 2011 года транспорт Москвы развивается беспрецедентными темпами. Так, в 2025 году завершился первый этап строительства Троицкой линии метро — открылись 4 новые станции с пересадками на МЦК и Калужско-Рижскую линию. Москва лидирует среди мировых мегаполисов по скорости обновления подвижного состава метро: доля новых вагонов достигла примерно 80%. В прошлом году парк Замоскворецкой линии обновился более чем наполовину, на линию вышли современнейшие российские поезда «Москва-2026». Все планы по обновлению составов выполнены в полном объеме. Полностью обновлен подвижной состав, а на Ярославском направлении железной дороги начата замена поездов. В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения А5. Запущен Московский трамвайный диаметр Т1 от метро «Университет» до Метрогородка, который обслуживают около 50 трамваев «Львенок-Москва» — первых в России с автономным ходом. Спустя 30 лет в столицу вернулся трамвайный маршрут № 5 до метро «Рижская», а на маршрут № 10 вышел первый полностью беспилотный трамвай в стране. Также запущен третий маршрут регулярного речного транспорта «Новоспасский — ЗИЛ». В систему московского транспорта интегрированы 25 действующих смежных межрегиональных маршрутов (проекта Москва — область) на северо-западном и западном направлениях.

В 2026 году планируется открытие первого участка новой Рублево-Архангельской линии метро и продолжение обновления подвижного состава: на линиях появятся более 350 вагонов нового поколения «Москва-2026». Кроме того, в столице завершится полное обновление трамвайного парка и будут закуплены новые электробусы. Появится второй Московский трамвайный диаметр — от МЦД Новогиреево до метро «Университет», а число беспилотных трамваев достигнет 15. Продолжится развитие МЦД и речного регулярного электротранспорта: появятся новые городские вокзалы на диаметрах и современные электросуда, будут внедрены новые сервисы для пассажиров, запланировано дальнейшее обновление поездов на Ярославском направлении. Между Москвой и ближайшими городами Подмосковья запустят более 50 новых смежных автобусных маршрутов в рамках проекта «Москва — Область».