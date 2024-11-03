В Москве снизилось число безбилетников в общественном транспорте

В октябре в городском общественном транспорте Москвы снизилось число безбилетников. Всего контролеры проверили почти 1,2 млн проездных, что на 25% больше аналогичного показателя 2023 года, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Также в ходе 5 усиленных проверок совместно с правоохранительными органами были проверены более 13,7 тыс. проездных билетов в 317 рейсовых автобусах. Всего выявили 1,3 тыс. безбилетников и 115 нарушителей миграционного законодательства.

Так, доля безбилетников у станции «Выхино» Таганской-Краснопресненской линии метро снизилась на 40%, у станции «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии — на 39% и у «Водного стадиона» Замоскворецкой линии столичной подземки — на 34%.

«Мы видим, что при росте числа поездок количество безбилетников сокращается. Это говорит о повышении культуры оплаты проезда у горожан. Спасибо всем добросовестным пассажирам», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Глава столичного Дептранса добавил, что полученные средства позволяют обновлять автопарк, а также запускать новые удобные сервисы и повышать качество обслуживания.

На сегодняшний день штраф за безбилетный проезд в городском общественном транспорте составляет 2 тыс. рублей. За неправомерное использование карты москвича сумма штрафа увеличится до 4 тыс. рублей.