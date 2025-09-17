В Москве развивается электрозарядная инфраструктура

Зарядная станция «Розетка» для электромобилей открылась на территории крупнейшего в стране автоцентра — «Москва-Тянья». Она размещена в районе Северное Орехово-Борисово на Каширском шоссе, являющемся одной из главных транспортных артерий столицы. Электрозарядная станция (ЭЗС) обладает пропускной способностью свыше 60 автомобилей в сутки.

Новая ЭЗС предназначена для владельцев большинства моделей электрокаров. Ее мощность варьируется от 22 до 80 кВт, а для подключения доступны сразу три самых распространенных типа разъемов, поддерживающих как постоянный, так и переменный ток. Благодаря современному оборудованию среднее время зарядки машины составляет около 30 минут.

«Мы развиваем сеть ЭЗС „Розетка“ в точках с высоким трафиком и стабильным спросом. Международный автомобильный центр — как раз такое востребованное место для владельцев электромобилей. Наша станция органично встраивается в его инфраструктуру, позволяя клиентам комфортно получить весь спектр услуг: от покупки автомобиля, техобслуживания и ремонта до зарядки. Это наш первый подобный проект с центром „Москва-Тянья“, но мы видим в нем большие перспективы для создания надежных и удобных сервисов для водителей», — отметил руководитель Центра по развитию программы электромобильности «Газпром нефти» Александр Сулин.

Станция стала частью инфраструктуры международного автомобильного центра, который продает и обслуживает машины более 40 марок, включая гибридные модели и электрокары. Теперь новые и опытные владельцы электромобилей смогут зарядить свой транспорт сразу после покупки или прохождения ТО. Для максимального удобства клиентов первый час парковки на ЭЗС «Розетка» предоставляется бесплатно.

«Доступность электрозарядных станций — важный этап развития инфраструктуры города. Согласно статистике продаж нашего автоцентра, более 40% наших покупателей отдают предпочтение гибридным автомобилям и электромобилям. Так что установка первой зарядной станции в партнерстве с „Газпром нефтью“ — это непосредственное движение навстречу растущим потребностям автовладельцев. А в перспективе электрозарядных станций на территории „Москва-Тянья“ станет больше», — пояснил генеральный директор Международного автомобильного центра «Москва-Тянья» Алексей Изотов.

На сегодняшний день электрозарядная сеть включает уже более 100 станций в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях. ЭЗС под брендом «Розетка» работают как на собственных АЗС компании, так и на партнерских площадках. Все они укомплектованы новейшим высокотехнологичным оборудованием. В планах увеличить количество собственных электрозарядных станций до 140 к концу 2025 года.