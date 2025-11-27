В Москве построят новую дорогу для разгрузки северных районов

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства новой дороги на севере города, которая соединит улицу Маршала Федоренко с Верхнелихоборской улицей и позволит сократить время в пути на 14 минут, сообщает «Царьград» .

Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о планах по строительству новой магистрали вдоль МЦД-3 на северной стороне Москвы. Дорога пройдет через район Западное Дегунино и соединит улицу Маршала Федоренко с Верхнелихоборской улицей, улучшив транспортную доступность Головинского и Ховрино районов.

По словам мэра, новая трасса позволит разгрузить Дмитровское и Коровинское шоссе, а также сократить перепробег до 3 километров и время в пути на 14 минут. В рамках проекта планируется строительство нескольких новых участков дорог, включая проектируемые проезды №4389, 1123 и 980, а также реконструкция существующих участков.

На новых дорогах организуют по 2–3 полосы движения в каждом направлении. Будут обновлены подъезды к станции метро «Верхние Лихоборы», а у Грачевской на МЦД-3 появится конечная городская транспортная станция. Также планируется запуск новых маршрутов, что сделает поездки до метро и МЦД-3 быстрее и удобнее.