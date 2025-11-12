В Москве появился первый трамвайный диаметр Т1

В российской столице запустили трамвайный диаметр Т1. Он стал новым видом городского транспорта, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Длина трамвайного диаметра составляет 27 километров. Он соединит станцию метро «Университет» с Метрогородком.

Трамвайные диаметры в Москве будут фактически линиями наземного метро. Они будут проходить через центр и свяжут между собой отдаленные районы российской столицы. До некоторых мест в мегаполисе получится доезжать за более короткий срок, чем на метро.

Т1 будет связывать 13 районов Москвы, четыре железнодорожных вокзала и 24 станции рельсового каркаса города. МТД будут функционировать в соответствии со стандартами наземного уличного метро.

На диаметре будут ходить 50 первых в РФ трамваев «Львенок-Москва» с автономным ходом. Всего будет 64 остановки через каждые 300-400 метров. Интервал движения составит шесть минут.

Второй трамвайный диаметр длиной 33 километра собираются запустить весной 2026 года. Он будет соединять метро «Чертановская» со станцией Новогиреево МЦД-4.

