В Москве перестал работать причал «Сердце Столицы»

Дептранс: причал «Сердце Столицы» временно не работает из-за технеполадок
Транспорт

Один из остановочных пунктов на первом маршруте московского речного транспорта временно прекратил обслуживание пассажиров. Речь идет о причале под названием «Сердце Столицы», на котором случилась техническая неисправность, сообщили в столичном Дептрансе.

Приостановка работы связана с возникшими техническими неполадками. Специалисты выясняют причины проблем на этом участке водного маршрута.

Пассажирам первого направления электрического речного транспорта придется воспользоваться альтернативными остановками.

Информация о сроках возобновления работы станции «Сердце Столицы» пока не уточняется. Перевозчик обещает сообщить о восстановлении обслуживания дополнительно.

