В Москве перестал работать причал «Сердце Столицы»
Дептранс: причал «Сердце Столицы» временно не работает из-за технеполадок
Один из остановочных пунктов на первом маршруте московского речного транспорта временно прекратил обслуживание пассажиров. Речь идет о причале под названием «Сердце Столицы», на котором случилась техническая неисправность, сообщили в столичном Дептрансе.
Приостановка работы связана с возникшими техническими неполадками. Специалисты выясняют причины проблем на этом участке водного маршрута.
Пассажирам первого направления электрического речного транспорта придется воспользоваться альтернативными остановками.
Информация о сроках возобновления работы станции «Сердце Столицы» пока не уточняется. Перевозчик обещает сообщить о восстановлении обслуживания дополнительно.
