сегодня в 11:32

В Москве перекрыли сразу восемь набережных днем 25 декабря

Жителей Москвы и гостей российской столицы предупредили о том, что 25 декабря в городе перекрыли сразу восемь набережных. Для удобства водителей организованы объездные маршруты. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Движение по Москворецкой и Кремлевской набережным временно закрыто. Автомобилистам предлагается воспользоваться Садовым кольцом в качестве объездного маршрута.

Ограничения также действуют на участках вдоль реки в районе улицы Радио. Проезд закрыт на набережных Академика Туполева, Сыромятнической, Костомаровской и Полуярославской.

Кроме того, перекрыты Серебряническая и Устьинская набережные. Для объезда этих участков водителям следует направляться через улицу Радио с выездом на Садовое кольцо.

С чем связано закрытие движения на восьми набережных, не уточняется. Судя по сервису 2ГИС, в центре города начинают образовываться пробки. На момент публикации заметки, движение затруднено на 6 баллов.

