В Москве открылся новый городской вокзал Митьково МЦД-3

Фото - © В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

сегодня в 18:29

«МЦД-3 стал на одну станцию больше — открылся московский городской вокзал Митьково», — написал столичный градоначальник в Telegram-канале.

Новый вокзал позволит улучшить транспортное обслуживание более 100 тыс. жителей Сокольников и Красносельского района, которые смогут экономить в пути до 20 минут.

Благодаря созданному транспортному узлу пассажиры смогут пересесть на 2 станции метро и наземный транспорт. Также для удобства горожан и туристов сделали платформу с навесами, информационными табло, лавочками и стойками SOS.

Кроме того, была создана безбарьерная среда и построен пассажирский вестибюль с выходом к Русаковской улице. Еще в текущем году планируется завершить реконструкцию городского вокзала Щербинка МЦД-2.