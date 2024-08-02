В Москве открылся новый городской вокзал Митьково МЦД-3
Фото - © В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым накануне Дня железнодорожника вместе открыли московский городской вокзал Митьково МЦД-3.
«МЦД-3 стал на одну станцию больше — открылся московский городской вокзал Митьково», — написал столичный градоначальник в Telegram-канале.
Новый вокзал позволит улучшить транспортное обслуживание более 100 тыс. жителей Сокольников и Красносельского района, которые смогут экономить в пути до 20 минут.
Благодаря созданному транспортному узлу пассажиры смогут пересесть на 2 станции метро и наземный транспорт. Также для удобства горожан и туристов сделали платформу с навесами, информационными табло, лавочками и стойками SOS.
Кроме того, была создана безбарьерная среда и построен пассажирский вестибюль с выходом к Русаковской улице. Еще в текущем году планируется завершить реконструкцию городского вокзала Щербинка МЦД-2.
Фото - © В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото - © В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото - © В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы