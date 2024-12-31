В Москве открыли три пешеходных перехода. Два находятся над землей, а один под ней, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Подземный пешеходный переход объединил Бутырский и Тимирязевский районы. Они разделены железнодорожными путями Савеловского направления Московской железной дороги. В двух районах проживает около 155 тыс. человек.

Благодаря переходу люди смогут безопасно проходить через МЦД-1, а также между остановками городского транспорта на улице Яблочкова и Дмитровском шоссе.

Два наземных перехода открыли на трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Длина первого составляет 125 метров. Он находится над магистралью и идет от улицы Потаповская Роща до жилых комплексов, находящихся на улице Эдварда Грига. На переходе расположены три лестницы и аналогичное количество лифтов.

Протяженность второго подземного перехода составляет 100 метров. Он идет от жилых домов на улице Эдварда Грига до Потаповской Рощи. На территории есть два лифта.

В 2024 году в Москве возвели 15 подобных объектов инфраструктуры.