В Москве открылась новая автоматическая экспресс-АЗС

Новая АЗС для экспресс-заправки автомобилей начала работу на Аминьевском шоссе, вл. 1, стр. 1.

Оплата происходит через терминалы у колонок или при помощи мобильного приложения. Средняя скорость заправки без дополнительных покупок не превышает трех минут.

Клиентам автозаправочной станции доступны четыре топливораздаточные колонки с бензином АИ-92, G-Drive 95, а также сезонным дизельным топливом.

На станции действует система предоплаты, при которой клиенты сначала оплачивают топливо, а затем самостоятельно заправляют автомобили. К оплате принимаются банковские, топливные карты, карты лояльности сети АЗС «Газпромнефть». При оплате наличными сдача выдается ваучером, которым можно рассчитаться на любой автоматической АЗС сети в стране. Доступна оплата с помощью системы быстрых платежей.

Всего в Москве и Подмосковье — более 310 АЗС сети «Газпромнефть», около 15% из них автоматические.