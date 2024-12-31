В Москве очистили дороги и сделали противогололедную обработку

Ситуацию на дорогах Москвы держат под контролем, несмотря на сильный снегопад

В Москве 31 декабря идет снег, в ближайшее время осадки могут начать выпадать быстрее, это продлится до 15:00. Службы мегаполиса следят за состоянием дорог и тротуаров, а также проводят работы в соответствии с регламентом, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы (КГХ).

«В 10:00 провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой», — подчеркнули в пресс-службе.

Аналогичную работу сделают еще раз, когда снега выпадет больше. Особенно внимательно следят за пешеходными зонами, тротуарами, подходам к остановкам наземного транспорта, метро, МЦК, ж/д-станциям, платформам, пересадочным узлам.

Также под контролем обстановка рядом с объектами соцсферы и потребительским рынком.

В комплексе городского хозяйства Москвы призвали водителей машин не нарушать скоростной режим. Также водителям необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами.