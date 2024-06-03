В Москве начали строить новые участки трамвайных путей

Мэр Москвы Сергей Собянин по случаю 125-летней годовщины столичного трамвайного движения, которая празднуется в этом году, рассказал о постройке новых участков путей, сообщает «Вечерняя Москва».

Собянин отметил, что трамваями ежедневно пользуются 700 тыс. москвичей. По словам главы города, сейчас многолетняя программа обновления подвижного состава почти завершена.

«И сегодня доля новых удобных и полностью низкопольных трамваев составляет 95%. Через несколько лет планируем выйти на все 100%», — заявил Собянин.

Также сейчас строятся и новые участки трамвайных путей. Первый из них пройдет по улице Сергея Радонежского — от площади Ильича до Андроньевской площади. Второй участок раскинется на 2 км по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой — от Комсомольской площади к Чистым прудам, добавил мэр.