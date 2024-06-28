В Москве начали регулярно поливать водой дороги из-за жары

Из-за жаркой погоды в Москве коммунальщики чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«В цикличном режиме, каждые три часа, коммунальные службы проводят полив проезжей части», — сказал заммэра Москвы по вопросах ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он пояснил, что в жару эти работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, а еще и охлаждать их поверхность.

При длительном воздействии прямых лучей солнца и высокой нагрузке асфальт сильнее деформируется. Полив в жару уменьшает уровень деформации.

При температуре в городе выше плюс 25 градусов, кроме полива, еще проводится аэрация воздуха. При данных работах струи воды поливомоечной техники направляются вверх, так они охлаждают не только дорогу, но и воздух, нагревшийся от асфальта. Полив и аэрация делаются до трех раз в день на основных магистралях мегаполиса и в центре.

Промывку дорог проводят ночью — с 23:00 до 07:00. Если есть необходимость, то днем рабочие тоже могут помыть дороги, чтобы устранить загрязнения.

В жару еще нужен особый уход за цветниками. Растения поливаются рано утром или вечером после 17 часов.