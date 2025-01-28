В Москве на «зеленой» ветке метро поезда задерживались из-за человека на путях
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На северном участке Замоскворецкой линии столичного метро временно сбивался график курсирования поездов из-за человека на путях, об этом сообщили в пресс-службе московского Дептранса.
Ограниченный отрезок времени поезда на «зеленой» ветке двигались с задержкой.
«Движение на Замоскворецкой линии (2) вводится в график», — говорится в сообщении Дептранса.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.