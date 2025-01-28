В Москве на «зеленой» ветке метро поезда задерживались из-за человека на путях Транспорт 28 января 2025 19:24 Фото - © Медиасток.рф

На северном участке Замоскворецкой линии столичного метро временно сбивался график курсирования поездов из-за человека на путях, об этом сообщили в пресс-службе московского Дептранса.