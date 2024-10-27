В Москве на «зеленой» ветке от «Орехово» до «Красногвардейской» нет движения

Сотрудники московского метрополитена временно приостановили движение на «зеленой» ветке от станции «Орехово» до «Красногвардейской» из-за человека на путях, сообщили в Дептрансе .

Временно движение приостановлено на Замоскворецкой линии от «Орехово» до «Красногвардейской», а в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Специалисты работают над тем, чтобы максимально быстро вернуться к штатному расписанию.

Предварительно установлено, что причина приостановки движения и задержки поездов — это человек, оказавшийся на путях.

Другие подробности случившегося устанавливаются.