В Москве на «зеленой» ветке от «Орехово» до «Красногвардейской» нет движения
Сотрудники московского метрополитена временно приостановили движение на «зеленой» ветке от станции «Орехово» до «Красногвардейской» из-за человека на путях, сообщили в Дептрансе.
Временно движение приостановлено на Замоскворецкой линии от «Орехово» до «Красногвардейской», а в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Специалисты работают над тем, чтобы максимально быстро вернуться к штатному расписанию.
Предварительно установлено, что причина приостановки движения и задержки поездов — это человек, оказавшийся на путях.
Другие подробности случившегося устанавливаются.