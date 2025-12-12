В Москве на линиях работает более 2,7 тысячи единиц электробусов

Асаул: Москва — лидер в Европе и США по развитию электротранспорта

Парк электробусов ГУП «Мосгортранс» достиг рекордного показателя в 2,7 тысячи единиц, что обеспечивает Москве статус лидера в Европе по развитию и использованию этого вида транспорта. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель предприятия Николай Асаул.

«Мы обеспечиваем Москве статус лидера в Европе и США по развитию и использованию электротранспорта. На линии работает более 2,7 тыс. единиц современных машин на электротяге», — сказал он.

Асаул отметил, что в 2025 году было запущено рекордное количество электробусов на 80 новых маршрутов, а из 750 маршрутов сети более 250 обслуживаются электробусами.

Это составляет около 35% всего парка Мосгортранса, в котором насчитывается свыше 7 тысяч транспортных средств.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в российской столице электробусов стало на 72 больше.

