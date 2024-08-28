В Москве на дорогах появилось около 10 тысяч знаков «Осторожно, дети!»

Столичные власти активно готовятся к новому учебному году, в преддверии Дня знаний, который отмечается 1 сентября, на городские дороги нанесли около 10 тысяч знаков «Осторожно, дети!», сообщает Городское хозяйство Москвы в своем Telegram-канале.

«Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводим работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. В этом году нанесено около 10 тыс. знаков „Осторожно, дети!“, которые на проезжей части проезжей части дублируют дорожный знак „Дети“, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Дополнительная разметка на дороге играет важную роль для участников дорожного движения — предупреждает автомобилистов, что в конкретном районе следует быть предельно внимательными, так как на дороге могут появиться дети.

Знак «Осторожно, дети!» относится к элементам сложной конфигурации и наносится вручную холодным пластиком. В состав материала, который наносят на дорогу, входят специальные стеклошарики, которые повышают светоотражение и увеличивают безопасность на проезжей части.