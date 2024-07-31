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В Москве на 75% подготовили прямой съезд с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД

В столице на 75% готов прямой съезд с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД. Сейчас специалисты без остановки движения поездов строят эстакаду над железнодорожными путями, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

При помощи нового маршрута водители не будут делать лишний крюк на этом участке. Также снизится загруженность на Каспийской улице.

Кроме того, на 58% готова транспортная развязка в районе станции метро «Корниловская». На данный момент специалисты занимаются путепроводом и коммуникациями.

Благодаря новой развязке начнет работу прямой выезд с Калужского шоссе к метро и крупному торговому центру.

На 75% уже возвели автомобильный мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева.