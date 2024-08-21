В Москве МЧС закрывали на вход и выход станцию метро «Саларьево»

Дептранс сообщил , что в Москве из-за ЧП станция «Саларьево» временно закрывалась на вход и выход пассажиров, а поезда проезжали ее без остановки.

Предварительно установлено, что на станции загорелись два кабеля на трансформаторной подстанции. Едкий дым заполнил собой тоннели.

Столичные спасатели вывели пассажиров со станции, затем закрыли ее на вход и выход. На опубликованных кадрах, снятых очевидцами, видно, что в тоннеле скопился белый дым с желтым оттенком.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. О пострадавших на момент публикации заметки информации не поступало. В настоящее время станция снова работает в штатном режиме.