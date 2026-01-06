В Москве изменятся маршруты наземного транспорта из-за нового путепровода

После открытия путепровода между Юрловским проездом и Костромской улицей изменятся маршруты наземного транспорта. 6 января специалисты скорректируют сразу три маршрута на северо-востоке столицы для удобства горожан и гостей Москвы.

Электробусы будут курсировать по новому путепроводу между Юрловским проездом и Костромской улицей. Так, маршрут 134 будет заменен на 534. Электробусы пойдут по Юрловскому проезду и новому мосту до странции метро «Бибирево».

Вместо маршрута 23 заработает 573. Теперь транспорт проследует не через ЖК «Юрлово», а по Юрловскому проезду и новому мосту до метро «Бибирево». Электробусы н9 вместо части Алтуфьевского шоссе и Бибиревской улицы пойдут по улице Римского-Корсакова, Юрловскому проезду и новому мосту.

«Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый путепровод, который связал Юрловский проезд и Костромскую улицу. Для удобства пассажиров мы изменим три электробусных маршрута. Транспорт станет быстрее доезжать до станций метро, социальных объектов и жилых кварталов. На этом участке будут работать до 18 современных электробусов российского производства. Они оборудованы всем необходимым для комфортных поездок» — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 млн жителей 11 регионов России.

