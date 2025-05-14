В Москве используют спецкоридоры для ускоренного движения наземного транспорта

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, на более чем 10 улицах мегаполиса сделали выделенную полосу для пассажирского транспорта, оградили ее от остальных полос. Благодаря такой работе уменьшились интервалы движения автобусов и электробусов.

Эти полосы действуют на Новой и Старой площадях, Верхней Сыромятнической улице, в Солянском и Лубянском проездах, Костомаровском переулке.

«Движение по таким полосам сокращает время в пути для пассажиров в среднем в 2-4 раза, а также снижает аварийность на дорогах», — уточнил Ликсутов.

Кроме того, ускоренный коридор для общественного транспорта на Череповецкой улице планируют сделать длиннее. На этом объекте департамент ЖКХ столицы завершает комплексное благоустройство, его провели по согласованному проекту. Островные посадочные платформы для пассажирского транспорта оградили, там поставили современные остановочные павильоны.

По созданному коридору на Череповецкой улице проходят 33 маршрута наземного общественного транспорта города. В самое востребованное время автобусы и электробусы подходят к остановкам каждые 30-40 секунд. Это вполне можно сравнить с поездами метрополитена. Скорость общественного транспорта выросла на 37%.

Кроме того, в ближайшее время будут продолжены работы по созданию подобного коридора на улицах Лескова и Широкой.