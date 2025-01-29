В Москве и Подмосковье открылись две новые АЗС

Две АЗС открылись на 39-м километре МКАД, вл1/с1 и в поселке Тучково по адресу: улица Кирова, 12А. Об этом сообщила пресс-служба сети «Газпромнефть».

На новых АЗС доступны сезонное дизельное топливо, высокотехнологичные и классические бензины. Одновременно на каждой станции смогут заправляться по 5 автомобилей. Также на обеих станциях для заправки большегрузного транспорта оборудованы выносные топливные колонки.

Фирменные круглосуточные кафе на АЗС предлагают автолюбителям популярные блюда и горячий кофе. В магазинах доступны около 1000 наименований товаров в дорогу. Автопутешественники смогут бесплатно помыть номерные знаки, фары и стекла, подкачать шины и воспользоваться Wi-Fi.