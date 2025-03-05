В Москве и Петербурге запустили круглосуточную доставку топлива для бизнеса

В Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской и Московской областях появился новый сервис заправки топливом для бизнеса. Он позволяет доставлять нефтепродукты на производственные объекты круглосуточно c привлечением мобильных автозаправщиков. Об этом сообщает цифровая платформа топливных сервисов для коммерческого транспорта от «Газпромнефть — Региональных продаж», компания «ОПТИ 24».

«Мы стремимся постоянно развивать наши сервисы для клиентов и видим, что новая услуга мобильной заправки востребована — более 20 строительных и логистических предприятий уже используют ее для оперативной заправки транспорта на своих активах», — сказал директор по работе с коммерческим транспортом «Газпромнефть — Региональные продажи» Игорь Мощук.

Он добавил, что сейчас можно заказать бензин АИ-92 и сезонные марки дизельного топлива, а в дальнейшем планируется расширять ассортимент и географию сервиса. Это позволит большему числу клиентов оптимизировать логистику и повысить эффективность работы техники.

«Сотрудничество с „ОПТИ 24“ позволяет нам предложить пользователям новый уровень сервиса: мобильную заправку с оплатой топливной картой. Это означает, что строительная техника, грузовики и другой коммерческий транспорт могут быть заправлены непосредственно на объекте, в любое время суток. Такая гибкость не только экономит время и деньги, но и существенно упрощает учет и контроль топливных расходов», — подчеркнул генеральный директор компании «Пройл Бизнес», топливного оператора группы компаний «Ситидрайв», Олег Данилов.

Он добавил, что это предложение станет незаменимым для компаний, стремящихся к повышению эффективности и снижению операционных затрат.