7 мая в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку военнослужащих и добровольцев в зоне СВО в одноименном парке прошел традиционный автопробег «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» — дорогами памяти», сообщает Общественная Служба Новостей .

Герои Советского Союза и Российской Федерации, дети войны, ветераны Вооруженных сил и боевых действий, в том числе бойцы СВО, члены семей офицеров стали участниками мероприятия. Также более 150 автомобилей и 500 человек вошло в состав праздничной колонны.

Участники преодолели путь от Поклонной горы до музея памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Такой маршрут был выбран не просто так, по этим же дорогам когда-то шли солдаты Великой Отечественной войны и в бою освобождали родные земли от фашистских захватчиков.

«Наш автопробег „Дорогами памяти“ — дань уважения воинам Красной армии, защищавшим Москву от немецко-фашистских полчищ, всем солдатам и офицерам, освободившим нашу Родину и страны Европы от фашизма. Мы благодарим истинных героев, чтим их великий подвиг. Низкий поклон поколению Победителей!», — заявил председатель Президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.