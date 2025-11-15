В московском Строгино регулярно ходит первый в РФ беспилотный трамвай

Первый в РФ полностью беспилотный трамвай начал ездить с москвичами по маршруту №10 в столичном районе Строгино. Общественный транспорт ходит в рамках восьмичасовой смены, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов отметил, что беспилотный трамвай прошел уже около 18 тыс. километров дороги. Ему удалось перевезти 40 тыс. человек. За период поездок беспилотный трамвай ни разу не нарушил правила дорожного движения.

Трамвай может сам делать остановки, открывать, закрывать двери, следовать сигналам светофоров, пропускать людей, переключать стрелки и точно следовать установленному графику. В кабине сидит работник трамвайного управления. Он следит за движением и не вмешивается в деятельность устройств. Это проходит в рамках нынешних требований законодательства.

В сентябре в Москве положили начало регулярному движению по маршруту первого в РФ беспилотного трамвая. За период использования разработка продемонстрировала собственную безопасность, стабильность и надежность. До конца следующего года в Москве собираются запустить 15 беспилотных трамваев по маршрутам Краснопресненского депо. В ближайшие пять лет ими оснастят примерно две трети московского парка трамваев, добавил Ликсутов.

