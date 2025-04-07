В Московском регионе у электричек появятся допостановки 13 и 20 апреля

Электрички в Московском регионе будут делать дополнительные остановки в дни Вербного воскресенья и Пасхи. Они будут предусмотрены на Белорусском, Рижском и Киевском направлениях, сообщает пресс-служба ЦППК.

График движения пригородных поездов корректируется традиционно в дни Вербного воскресенья и Пасхи. В текущем году эти православные праздники отмечают 13 и 20 апреля соответственно.

В связи с этим ЦППК совместно с МЖД назначит дополнительные остановки пригородным поездам, так как пассажиропоток в праздники будут большим.

На Белорусском направлении 9 поездов будут дополнительно останавливаться на о. п. Отрадное, 14 — на о. п. Здравница. На Рижском направлении для 8 поездов будут предусмотрены дополнительные остановки на о. п. Троицкая, для 3 — на о. п. Миитовская.

На Киевском направлении 5 поездов будут дополнительно останавливаться на о. п. Алабино.

Актуальное расписание электричек представлено в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» и на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.