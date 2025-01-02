В Московском регионе изменились тарифы на пригородные ж/д перевозки

Со 2 января по постановлению столичного правительства и распоряжению комитета по ценам и тарифам Подмосковья изменились тарифы на пригородные железнодорожные перевозки.

Стоимость поездки по разовому билету в пределах Москвы составит 60 рублей. При поездках по Новой Москве и Подмосковью, в том числе в столицу и обратно, по разовому ж/д билету стоимость первой тарифной зоны в маршруте — 48 рублей, второй и последующих — 35 рублей.

Стоимость проезда на Московских центральных диаметрах (МЦД) с возможностью пересадки на метрополитен:

— при оплате «Кошельком» карты «Тройка» в зоне «Центральная» — 63 рубля, банковской картой — 70 рублей,

— поездки по биометрии в зоне «Центральная» — 59 рублей,

— поездки через зону «Пригород» при оплате «Тройкой» — 84 рубля, банковской картой — 91 рубль, по биометрии — 78 рублей.

Изменение тарифов касается и абонементов с возможностью пересадки на городскую подземку, пригородных абонементов и билетов на экспрессы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий и ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.