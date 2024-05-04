В московском метро появятся бесстыковые пути

сегодня в 11:10

В московском метро будут уложены рельсы без стыков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Так, бесстыковые пути помогают поездам передвигаться тише и мягче. Из-за снижения вибрации колеса вагонов и сами пути меньше изнашиваются, траты на ремонт сокращаются.

Общая длина таких путей в метро - 365 км. Рельсы уже были уложены на Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской, Солнцевской, Таганско-Краснопресненской линиях. Вскоре их установят на всех линиях метро.

Планируется, что открытие Троицкой линии и продление Сокольнической линии добавит около 30км.