В московском метро начали тестировать шеринг зонтов «ЗонтБери»

В Московском метрополитене приступили к тестированию нового сервиса «ЗонтБери». Шеринг зонтов заработает с 10 июля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сервис был придуман сотрудниками московского транспорта на одной из встреч «Стартап-студии». Организатором мероприятия выступает фонд «Транспортные инновации Москвы».

В настоящее время автоматы по выдаче зонтов в аренду можно найти на станциях метро «Физтех», «Яхромская», и «Лианозово»). Сервис начнет свою работу 10 июля. С помощью QR-кода на крышке аппарата пассажиры смогут ознакомиться с тарифами аренды.

«Мы продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров. Идеи новых транспортных сервисов наши сотрудники придумывают в том числе в рамках образовательных программ и тренингов», — заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.