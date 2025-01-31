В Московской области запустили две новые зарядные станции для электромобилей

В Подмосковье на парковках супермаркетов «Перекресток» в Домодедове и Бронницах появились новые зарядные станции для электромобилей. Устройства позволяют зарядить автомобиль за 30–40 минут.

Зарядная станция в Бронницах мощностью 60 кВт предназначена для зарядки электромобилей с разъемами GB/T и CCS 2. Станция в Домодедово мощностью 150 кВт оснащена коннекторами для российских, европейских и официально поставляемых китайских электромобилей с разъемом CCS2, а также японских — с разъемом CHAdeMO.

«Мы развиваем инфраструктуру для транспорта, который не производит выбросов CO2 при использовании, тем самым внося вклад в сокращение объема парниковых газов и сохраняя планету для будущих поколений», — отметил директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети Александр Чухонцев.

В 2024 году торговая сеть установила три аналогичные станции компании Punkt E в Санкт-Петербурге. Они пользуются стабильным спросом: за это время их использовали более тысячи раз, зарядив электромобили на 162 700 километров пробега. При этом более трети всех зарядных сессий оператора ЭЗС приходится на станции, расположенные рядом с магазинами сети, что подтверждает популярность и удобство такого формата для владельцев электромобилей.