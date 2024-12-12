В Московской области открылась новая интерактивная АЗС

сегодня в 11:37

АЗС «Газпромнефть» с кафе и магазином открылась на 55 км Дмитровского шоссе по пути из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть».

АЗС построена в цифровом формате. В интерьер и экстерьер станции встроены медиаэкраны, которые используются для коммуникации с клиентами и трансляции полезной информации.

Новая заправочная станция обеспечивает одновременную заправку восьми автомобилей.

Автопутешественники могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi, подкачать шины, а также помыть стекла, фары и номерные знаки автомобиля.

С открытием новой АЗС сеть «Газпромнефть» в Москве и Подмосковье увеличилась до 313 объектов.