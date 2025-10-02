В «Мосавтодоре» провели комплексные учения по антитеррору

Специалисты «Мосавтодора» совместно с представителями Минтранса Подмосковья, правоохранительных органов, администрации г. о. Подольск, РЖД и МЧС России провели комплексные учения по проверке антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Объекты транспортной инфраструктуры, такие как мостовые сооружения, эстакады, тоннели и другие, являются важными транспортными артериями, обеспечивающими сообщение через естественные или искусственные преграды. Будучи объектами стратегического значения, они могут стать целью злоумышленников или беспилотных летательных аппаратов, действия которых способны ухудшить или полностью приостановить транспортное сообщение, а также привести к человеческим жертвам.

В ходе учений в городском округе Подольск сотрудники управления корпоративной безопасности ГБУ МО «Мосавтодор» отработали различные сценарии, включая действия при угрозе или факте незаконного вмешательства в работу искусственных сооружений, а также в случае чрезвычайных ситуаций, направленные на повышение безопасности дорожной инфраструктуры региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.