В МО штрафы за неоплату проезда по платной дороге хотят приравнять к московским

В Мособлдуме в первом чтении приняли проект закона, который приравнивает штрафы за неоплату проезда по платным дорогам к московским, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается установить административную ответственность за правонарушение, связанное с неисполнением обязанности по внесению платы ТС по платной автомобильной дороге в виде административного штрафа для граждан – в размере 3 тыс. руб, для юрлиц – в размере 10 тыс. руб.», – сказал первый заместитель транспорта и дорожной инфраструктуры по Московской области Сергей Смирнов.

В случае неисполнения обязанности по внесению платы за проезд грузового транспортного средства или автобуса по указанным дорогам, для граждан штраф составит 5 тыс. руб., а для юрлиц – 15 тыс. руб.

Предлагаемые размеры административного штрафа являются аналогичными за подобные нарушения в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.