В мкр Климовск Подольска обновляют дорожное полотно

В микрорайоне Климовск Подольска обновляют дорожное полотно на проспекте 50 лет Октября. Протяженность нового покрытия составит более 600 метров. Специалисты уже сняли старый асфальт и начали укладку нового от улицы Циолковского до улицы 8 Марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего в этом году в Подольске отремонтируют 26 муниципальных дорог. На этой неделе также работы продолжатся на улице Циолковского.

Ранее в деревне Матвеевское завершили строительство трех подъездных путей к участкам многодетных семей в рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Приемку работ провел секретарь Подольского отделения партии «Единая Россия», глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов совместно с представителями семей Новиковых и Чечкановых.

Реализация проекта позволила обеспечить комфортные условия для жителей. Для одних семей новые дороги стали важным этапом в начале строительства домов, для других — завершающим штрихом перед долгожданным новосельем.

Работы выполнены на высоком уровне. Проложено почти 8 км качественного дорожного полотна, укреплены откосы, обустроено надежное основание из песка и щебня, проведено тщательное уплотнение катками.

Теперь жители могут круглогодично пользоваться безопасными подъездными путями. В рамках продолжения реализации партийного проекта в следующем году запланировано строительство дополнительных 6 км дорог в Матвеевском. Параллельно работы ведутся в деревнях Никулино, Слащево и Меньшово, что подтверждает системный подход партии «Единая Россия» к развитию дорожной инфраструктуры в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

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