В Минтранс Подмосковья пришло более 96 тыс заявлений, связанных с работой такси

Более 96 тысяч заявлений на предоставление, аннулирование действия разрешения на такси поступило в Минтранс Подмосковья в 2024 году через региональный портал предоставления государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Услуги, связанные с деятельностью такси, стали вторыми по популярности среди всех услуг, предоставляемых министерством. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Из всех заявлений 80% или свыше 76 тыс. получили положительное решение. Всего на сегодняшний день в Подмосковье работают порядка 105 тыс. такси и более 34 тыс. перевозчиков. При этом число выдаваемых министерством разрешений постоянно растет. Например, в сравнении с прошлым годом число заявлений, связанных с деятельностью такси, увеличилось на 20% или 20 тыс. обращений», — пояснили в ведомстве.

Разрешение на такси могут получить самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для этого нужно подать электронное заявление на портале госуслуг Подмосковья или обратиться в МФЦ.

Для получения разрешения перевозчику необходимо находиться на учете в налоговом органе Московской области и быть зарегистрированным на территории региона. Агрегаторам также необходимо иметь права на работу в Московской области. Основным требованием к автомобилю является его экологический класс — он должен быть не ниже ЕВРО 5.

Кроме этого, необходимо привести автомобиль в соответствие с региональным стандартом такси — белый кузов, с размещенными на нем полосами желтого и серого цветов, шашечным поясом и фонарем оранжевого цвета на крыше авто.

Разрешение выдается на 5 лет для ИП и юрлиц, и на 5 лет или меньший срок для самозанятых, в случае если необходимый срок будет указан в заявлении.

Кроме получения или аннулирования разрешения, через РПГУ можно внести изменения в региональный реестр и получить выписку из реестра.

Оформить разрешение поможет чат-бот Анна. Он отвечает на самые популярные вопросы о порядке получения услуги, необходимых документах и сроках рассмотрения заявлений. Также на базе регионального Минтранса проводятся еженедельные вебинары. Каждый желающий может задать вопрос и получить онлайн консультацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.