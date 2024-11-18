В микрорайоне Красная Горка Подольска проведут ямочный ремонт

Заместитель главы г. о. Подольск Анжела Студеникина провела обход микрорайона Красная Горка. Вместе с депутатом совета депутатов Виктором Щукиным, представителями территориального отдела и профильными специалистами заместитель главы проверила качество содержания дворов и общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе мониторинга Студеникина дала поручение провести ямочный ремонт. Также проверили ход строительства ЖК и обновление разметки на спортивной площадке.

Все замечания уже взяты в работу. Подобные обходы территорий проводятся на регулярной основе.

Ранее во время мониторинга Студеникина поручила устранить подтопления на улице Колхозной, д. 16, спилить аварийное дерево напротив дома 18 на той же улице и отремонтировать ямы во дворе д. 31 на улице Садовой. Также дала распоряжение и дальше контролировать уборку внутридомовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.