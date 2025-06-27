В микрорайоне Климовск Подольска отремонтировали дороги к пляжу и парку

В микрорайоне Климовск Подольска отремонтировали дорогу к климовскому пляжу на реке Петрице и парку «Дубрава». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый асфальт уложили на улице Рожкова на дороге до лесопарка «Дубрава». Здесь заменили асфальтовое покрытие площадью 5 390 квадратных метров.

На Октябрьском переулке на дороге до пляжа отремонтировали 2 714 квадратных метров дорожного полотна.

Всего в текущем году в программу ремонта региональных дорог в Подольске включили 11 участков общей протяжённостью порядка 14 километров.

Всего в этом сезоне специалисты «Мосавтодора» отремонтируют в Московской области 57 дорог к популярным местам: паркам, пляжам и зонам отдыха на берегах рек и озёр. Общая протяженность ремонтируемых участков составит свыше 160 километров. Работы выполняются по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.