В метро Санкт-Петербурга внедрили систему биометрической оплаты

Пассажиры Санкт-Петербургского метрополитена теперь могут оплатить проезд «лицом»: система биометрической оплаты начала работать на нескольких станциях подземки Северной столицы, сообщает пресс-служба ИТ-холдинга Т1.

Проект реализован на базе отечественных технологий – с использованием ПО и технической инфраструктуры ИТ-холдинга Т1, платежной инфраструктуры ВТБ, а также алгоритмов компьютерного зрения VisionLabs. После окончания открытого тестового периода будет принято решение о масштабировании сервиса на все станции метрополитена.

О внедрении биометрических инструментов президент ВТБ Андрей Костин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорились в 2024 году. Для пилотирования технологии были выбраны станции «Гостиный двор» и «Площадь Восстания». В декабре 2024 года система начала работу в формате закрытого тестирования, в котором принимали участие сотрудники банка и метро. С 4 марта сервис стал доступен для всех пассажиров.

В ходе тестирования были адаптированы специально-созданные ПАКи для бесперебойной работы биометрических инструментов и надежного, безопасного процессинга.

Открытое пилотирование на двух станциях продлится до конца мая 2025 года, после чего к проекту планируется подключить и другие станции.

«Метрополитены в крупнейших городах мира пока только присматриваются к биометрическим системам оплаты. В России подземки обеих столиц уже укомплектованы стойками бесконтактной оплаты «лицом», что повышает популярность самой биометрии. Согласно последним опросам, 41% россиян воспринимает биометрические технологии позитивно. В то время как год назад их число было всего 27%», — сказал генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов.