В метро Петербурга бесплатно раздают воду из-за жары

В Петербургском метрополитене начали бесплатно раздавать питьевую воду из-за очень жаркой погоды. Горожанам дают воду на самых проходимых станциях подземки, пишет «МК в Санкт-Петербурге» .

На станциях «красной» ветки воду раздают на «Проспекте Ветеранов», «Ленинском проспекте» и на «Площади Ленина». Также акция действует на «синей» ветке — «Проспекте Просвещения», «Озерках», «Петроградской», «Горьковской» и в самом центре, на «Сенной площади». Раздача воды также производится на «Адмиралтейской» и «Комендантском проспекте».

В выходные жара в Северной столице сменится на проливные дожди и ливни. В ночь с пятницы на субботу синоптики обещали 20-22 градуса тепла без осадков.

После этого петербуржцев ждут погодные контрасты: утром 29 июня столбики термометров покажут 30 градусов тепла, но уже к обеду температура опустится до плюс 23 градусов по Цельсию.