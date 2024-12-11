В метро Нижнего Новгорода запустили оплату по биометрии

Оплатить проезд взглядом теперь можно в метро Нижнего Новгорода

Система оплаты проезда по биометрии заработала в нижегородском метрополитене в среду, 11 декабря, сообщает ИА «Время Н» .

Официальный запуск нового сервиса состоялся на станции метро «Стрелка». Чтобы пройти в подземку, пассажирам достаточно лишь взглянуть на терминал оплаты, говорится в сообщении.

Ранее возможность оплатить проезд по биометрическим данным появилась в метро Казани и Екатеринбурга.

Как рассказал на церемонии открытия зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко, до конца текущего года планируется запустить аналогичные сервисы в Самаре, а в 2025 году — в Санкт-Петербурге и Новосибирске. То есть биометрия будет внедрена во всех действующих метрополитенах России.