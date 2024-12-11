В метро Нижнего Новгорода запустили оплату по биометрии
Оплатить проезд взглядом теперь можно в метро Нижнего Новгорода
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Система оплаты проезда по биометрии заработала в нижегородском метрополитене в среду, 11 декабря, сообщает ИА «Время Н».
Официальный запуск нового сервиса состоялся на станции метро «Стрелка». Чтобы пройти в подземку, пассажирам достаточно лишь взглянуть на терминал оплаты, говорится в сообщении.
Ранее возможность оплатить проезд по биометрическим данным появилась в метро Казани и Екатеринбурга.
Как рассказал на церемонии открытия зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко, до конца текущего года планируется запустить аналогичные сервисы в Самаре, а в 2025 году — в Санкт-Петербурге и Новосибирске. То есть биометрия будет внедрена во всех действующих метрополитенах России.