В Маслово завершили 60% работ по обустройству парковки у парка в Одинцовском округе

В деревне Маслово Одинцовского округа продолжается второй этап благоустройства парка, в рамках которого на 60% выполнено обустройство парковки на 137 машиномест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Маслово ведется второй этап благоустройства парка, включающий строительство парковки на 137 машиномест с освещением и видеонаблюдением, а также создание хозяйственного двора с теплыми ангарами, навесами и административным павильоном. На территории устанавливают туалетный модуль, зарядные станции для электромобилей и комнату матери и ребенка.

На данный момент завершено около 60% работ: подрядчик формирует основание тротуаров и парковки, возводит габионные стены, прокладывает линии электроснабжения и освещения, оформляет русло ручья. В строительстве задействованы 15 единиц техники и 28 специалистов. Планируется установить пять зарядных станций для электромобилей. Завершить второй этап планируют до конца июня 2026 года.

В этом году также начнется благоустройство 40,5 гектаров лесной территории, что позволит расширить сеть дорожек и лыжню, обновить спортивные площадки, футбольное поле, воркаут и зону отдыха с раздевалкой. Детская площадка будет значительно увеличена. Третий этап благоустройства планируется завершить до конца 2026 года.

Первый этап работ был реализован в 2024 году на площади 28,5 гектара: были построены дорожки, спортивные и детские площадки, зоны отдыха и установлены необходимые элементы инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.