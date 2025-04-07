В Марьиной Роще освободили проезд к административно-офисному зданию

При участии Госинспекции по недвижимости Москвы убрали незаконно установленные шлагбаумы возле нежилого строения на Новосущевской улице в СВАО, что позволило восстановить свободную парковку для автомобилей. Об этом сообщил руководитель ведомства Иван Бобров.

Инспекторы выявили три самовольно смонтированных шлагбаума рядом с офисным зданием на Новосущевской улице в СВАО.

«Прилегающий к существующему зданию земельный участок неправомерно использовался в качестве закрытой территории для стоянки автомобилей. Ранее проезд был ограничен на законных основаниях, однако на момент обследования земельно-правовые отношения на этом участке не были оформлены, а разрешения на установку ограждающих устройств не выдавались», — отметил Бобров.

Теперь незаконные ограждения демонтированы и доступ к 15 парковочным местам восстановлен.

Глава инспекции напомнил, что о случаях незаконной установки шлагбаумов, заборов или других препятствий, мешающих движению пешеходов или проезду транспорта, можно сообщить через чат-бот «Свободный доступ» по соответствующей ссылке или через поиск в Telegram по запросу @freeaccess_bot.