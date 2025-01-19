В Лыткарино поступили новые автобусы

Новые автобусы вышли на маршрут в Подмосковье

На маршрут № 83 в Лыткарино вышли новые автобусы марки ЛиАЗ 529265-03, рассчитанные на перевозку 100 человек, сообщили в пресс-службе округа.

В новых автобусах 41 посадочное место. Они оборудованы эргономичными мягкими креслами с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками, сетчатыми карманами и откидными столиками.

Автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными маршрутоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных устройств. Для маломобильных граждан в салоне предусмотрено место с креплениями для инвалидных колясок, кнопка связи с водителем, а также система «книлинг» — наклон кузова в сторону пассажиров. Автобусы оборудованы механическими аппарелями.

«По данному маршруту наблюдается высокий пассажиропоток, дети пользуются им, чтобы добраться в школу, многие пассажиры — в больницу, государственные учреждения», — отметили в пресс-службе Мострансавто.

С учетом пожеланий жителей расписание по маршрутам меняется и корректируется регулярно: вносятся какие-то отдельные рейсы, продлевается по времени работа маршрутов, увеличивается количество автобусов и рейсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.