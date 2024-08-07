В Лыткарине завершается ремонт региональных дорог

В городском округе Лыткарино завершается капитальный ремонт региональных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Завершаются ремонтные работы на 2 участках дороги «Лыткаринское шоссе — Петровское — Лыткаринское шоссе» протяженностью 1,5 км:

на ул. Степана Степанова от бульвара Крупенина до ул. Парковой уже завершили укладку;

на ул. Лесной работы продолжаются на участке от ул. Колхозной до поворота к Детской поликлинике.

Оба участка были выбраны по результатам голосования жителей на Доброделе — ежедневно по ним проезжают больше 5,5 тыс. автомобилистов.

После завершения ремонта гости и жители округа будут с комфортом добираться до поликлиники, детских садов, гимназий, колледжа, центра детского творчества, ЗАГСа, пожарно-спасательной части, автостанции, а также до Лыткаринского шоссе, ведущего в городской округ Люберцы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.