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В Лыткарине установят три остановочных павильона

В городском округе Лыткарино завершается благоустройство улицы Первомайской. В рамках концепции здесь планируют установить три остановочных павильона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Все остановочные пункты будут в одном архитектурном стиле. Установим навесы, урны, повесим автобусное расписание. Торговых точек на остановочных павильонах не будет», — сказал начальник отдела архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики администрации городского округа Лыткарино Алексей Артемов.

На данный момент активные работы ведутся на нескольких параллельных участках: у гимназий № 1,7, автостанции и администрации муниципалитета. Срок завершения запланирован на конец осени 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.