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В Лыткарине перекроют участки дорог на Масленицу

2 марта в городском округе Лыткарино отметят окончание масленичной недели, в связи с этим будет временно перекрыто автомобильное движение с 8:00 до 17:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

Пешеходными улицами станут:

площадь ДК «МИР» (от поворота с ул. Ленина к ДК «МИР»);

проезд Горбачева;

ул. Октябрьская (от пересечения с ул. Первомайская дома № 2, 4, 6 до пересечения с ул. Ленина).

2 марта общественный транспорт будет следовать по улице Спортивной. Временная остановка будет организована в районе пешеходного перехода между парком и ТРЦ «Весна».

Администрация городского округа Лыткарино просит жителей заранее планировать свой маршрут и соблюдать ПДД.

В 12:00 начнется праздничная программа на главной площади перед ДК «Мир». Для жителей и гостей города подготовят интерактивные и праздничные мероприятия, концерты, а в 15:00 состоится традиционное сожжение чучела.

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