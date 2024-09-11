В Лыткарине перекроют движение в День города

14 сентября состоится День города Лыткарино, в связи с этим будет временно перекрыто автомобильное движение с 9:00 до 22:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пешеходными улицами станут:

площадь ДК «МИР» (от поворота с ул. Ленина к ДК «МИР»);

проезд Горбачева;

ул. Октябрьская (от пересечения с ул. Первомайская, д. № 2, 4, 6 до пересечения с ул. Ленина).

14 сентября общественный транспорт будет следовать по улице Спортивной. Временная остановка будет организована в районе пешеходного перехода между парком и ТРЦ «Весна».

Администрация городского округа Лыткарино просит жителей заранее планировать свой маршрут и соблюдать ПДД.

В этом году День города пройдет в формате семейного праздника. В 13:00 во Дворце культуры «Мир» состоится патриотическая концертная программа. Также на территории города пройдут различные культурные, спортивные и образовательные мероприятия. На каждой площадке будут усилены меры по обеспечению безопасности.

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