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В Лыткарине дорожные рабочие начали менять тротуар на улице Ленина

В городском округе Лыткарино начались работы по капитальному ремонту тротуара на одной из центральных улиц города. Работы проводятся на улице Ленина: от улицы Коммунистической до улицы Парковой, протяженностью 510 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подрядная организация заменяет разрушенный верхний слой асфальта на новый. Также установят новый бортовой камень. Работы на улице Ленина завершат до 15 сентября», — отметил начальник отдела ЖКХ управления по обеспечению деятельности администрации города Лыткарино Дмитрий Матюшин.

Также работы запланированы на проезде Шестакова, протяженностью 300 м, и на улице Пионерской: от улицы Ухтомского до улицы Ленина, протяженностью 94 м. Все работы завершат осенью.

В Лыткарине завершают капитальный ремонт дорожного полотна. В этом году в план работ включили восемь участков на муниципальных и региональных дорогах. Общая протяженность — более 4 км.

Работы уже завершены на улицах Спортивная, Октябрьская, Лесная, Степана Степанова и подъездной дороге к гаражному кооперативу 52.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.