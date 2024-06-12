В Луховицах в честь Дня России прошел автопробег

Активисты луховицкого отделения партии «Единая Россия» и общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» совместно с автомобильным клубом Zero Breath и представителями автошколы «Гарант» 12 июня, в День России, провели автопробег. Мероприятие состоялось при поддержке администрации городского округа Луховицы и по согласованию с Госавтоинспекцией, передает пресс-служба администрации округа.

Участники автопробега на машинах, украшенных российскими триколорами и флагами с эмблемами объединений, проехались по центральным улицам города.

«Решили сделать праздник для жителей и гостей Луховиц — большой и запоминающийся автопробег. День России — наш общий праздник, и поучаствовать в автопробеге мог каждый. Здорово, что инициативу поддержали многие. Луховичане приветствовали колонну машин — пешеходы махали и улыбались, автомобилисты сигналили», — сказала инициатор мероприятия, волонтер Валентина Строкова.

Автопробег стартовал с площади у Аллеи Славы и завершился у храма Рождества Христова.

«Россия — не просто наша страна. Россия — это мы. Мы все ее часть, а Россия — часть нас. Поэтому каждого поздравляю с праздником, желаю любить и уважать родную страну, небезразлично к ней относиться», — отметил участник акции, представитель автоклуба Zero Breath Анатолий Абашин.

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